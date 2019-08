Tutto confermato: Machin torna dal Parma al Pescara

Come vi abbiamo raccontato già giovedì, il Pescara aveva trovato l’accordo totale con il Parma per riportare in biancazzurro José Machin. Ora è la stessa squadra abruzzese a ufficializzare il trasferimento: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto un accordo con la società Parma Calcio per il trasferimento in biancazzurro a titolo temporaneo del centrocampista classe ’96 Josè Machin che torna per una nuova stagione in riva all’Adriatico“.

Foto: sito ufficiale Pescara