Tutto confermato: l’Udinese esonera Runjaic

02/11/2026 | 18:31:20

L‘Udinese esonera Runjaic. Il comunicato: “Udinese Calcio comunica di aver sollevato Kosta Runjaic dalla guida tecnica della prima squadra. Le strade del tecnico e dei bianconeri si separano dopo oltre due anni puntellati da obiettivi importanti raggiunti. Il club ringrazia sentitamente Kosta e i suoi collaboratori Małecki e Trukan e augura loro le migliori fortune professionali”. Paolo Zanetti è in vantaggio per rilevare il posto di Runjaic, mancano soltanto i passaggi burocratici per la svolta in panchina.

foto sito udinese