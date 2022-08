Tutto confermato: Luca Pellegrini in prestito secco all’Eintracht

Luca Pellegrini passa in prestito dalla Juventus all’Eintracht Francoforte. Come anticipato, il bianconero è pronto a vivere un’esperienza in Bundesliga tra le fila di quella che è stata, fino a qualche ora fa, la squadra di Kostic. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale del club bianconero: “Luca Pellegrini è pronto per una nuova esperienza, in Bundesliga. Il terzino romano passa in prestito all’Eintracht Francoforte fino al 30 giugno 2023. Il 23enne ha vissuto un’intensa stagione con i bianconeri lo scorso campionato. Da titolare in 15 partite ha totalizzato un totale di 1115 minuti. Con Luca in campo, la Juve ha vinto il 66,7% delle partite di Serie A, segnando una media di 1,7 gol contro 0,8 subiti. Oltre a collezionare 54 cross, 73 recuperi e 62 duelli, Luca ha fornito anche un assist, a Venezia a dicembre. Ora la possibilità di mettere alla prova il suo talento in Bundesliga – buona fortuna, Luca!”.

Foto: Instagram Pellegrini