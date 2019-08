Tutto confermato: Lozano è un nuovo giocatore del Napoli

Dopo una lunga attesa finalmente è arrivata anche l’ufficialità. Irving Lozano è un nuovo giocatore del Napoli. Una pista che vi raccontiamo da tempo e che da sabato scorso ha vissuto la svolta decisiva. Attraverso una nota sui propri canali ufficiali, il club partenopeo ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo del calciatore messicano. Questo il comunicato: “Il Napoli ufficializza l’acquisto a titolo definitivo di Hirving Lozano dal PSV Eindhoven”. Questo il tweet del Presidente De Laurentiis che saluta l’arrivo dell’attaccante messicano in azzurro: “Benvenuto Hirving”. “Ha esordito tra i professionisti con il Pachuca nella massima serie messicana. Nel Pachuca disputa quattro stagioni segnando 43 gol e vincendo un campionato nel 2016. Poi il passaggio in Olanda ad Eindhoven nella stagione 2017/18. Col PSV gioca due stagioni vincendo al primo anno L’Eredivisie. In assoluto Lozano ha segnato con la maglia del PSV 45 reti in 83 gare ufficiali. In Nazionale, dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili, vince il Campionato nordamericano con l’Under 20 nel 2015 ed è il capocannoniere del torneo con 5 reti. Nel 2018 l’avventura ai Mondiali di Russia con il Messico dove si mette in luce con uno splendido gol alla Germania nell’esordio. Con la Nazionale maggiore, Lozano ha giocato 35 match segnando 9 gol”.

Foto: Twitter De Laurentiis