Tutto confermato: Lovato al Cagliari

Tutto confermato. Come anticipato, il Cagliari ha ufficializzato l’arrivo di Matteo Lovato.

Questo il comunicato: “Il Cagliari Calcio comunica di aver acquisito dall’Atalanta il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Lovato che si trasferisce in prestito sino al termine della stagione sportiva 2021-22.

Nato a Monselice, il 14 febbraio 2000, ha fatto il suo esordio con la maglia del Padova tra i professionisti il 25 agosto 2019 in Serie C, nel 3-1 contro la Virtus Verona. A suon di prestazioni si è fatto notare dalle squadre della massima serie, tra cui l’Hellas Verona che lo ha acquistato a titolo definitivo il 31 gennaio 2020.

Il suo esordio in A è arrivato il 18 luglio successivo, nell’1-1 contro l’Atalanta. Proprio ai bergamaschi viene ceduto al termine della stagione 2020-21, dopo aver totalizzato 25 gare tra le fila scaligere. Con l’Atalanta ha esordito anche in Champions League, subentrando in corsa nella prestigiosa cornice dell’Old Trafford contro il Manchester United.

È un punto fermo della Nazionale azzurra Under 21: ha partecipato ai campionati Europei di categoria in Ungheria e Slovenia, saltando solo una partita.

Difensore centrale disciplinato in marcatura, dotato anche di una buona visione di gioco: piede preferito il destro, con il quale risulta preciso in fase di impostazione.

Benvenuto in Sardegna, Matteo!”.

Foto: Sito Cagliari