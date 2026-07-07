Tutto confermato: Lorenzo Insigne in chiusura alla Samp

07/07/2026 | 12:11:58

Lorenzo Insigne in chiusura alla Sampdoria. L’ex Napoli è a un passo dal club blucerchiato. Secondo quanto svelato da Luca Cilli qualche giorno fa, la società ligure ha presentato un’offerta al giocatore di 500 mila euro netti a stagione più bonus con la promessa di un ruolo centrale nel progetto tecnico. L’attaccante partenopeo, dopo l’esperienza al Pescara terminata lo scorso 30 giugno, è molto vicino a vestire la maglia della Sampdoria la prossima stagione.

Foto: x pescara