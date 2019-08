Tutto confermato, Llorente è arrivato in Italia: “Il Napoli mi ha sorpreso”

Fernando Llorente è sbarcato in Italia per sostenere le visite mediche con il Napoli (domani a Villa Stuart), confermato quanto vi avevamo anticipato prima dell’ora di pranzo. L’attaccante spagnolo – atterrato da pochi minuti a Roma – ha rilasciato le seguenti parole ai cronisti presenti: “Sono contento di tornare in Italia, ma è presto e per ora non posso dire altro. Il Napoli mi ha sorpreso, mi hanno trasmesso qualcosa di importante. Con Ancelotti parlerò solo a cose fatte. Juve-Napoli? Mi aspetto una grande partita, speriamo che vinca la mia squadra. Mi spiace per Chiellini, è un grande amico e nessuno meriterebbe un infortunio tanto grave”.

Foto: Twitter personale Llorente