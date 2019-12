Tutto confermato. Ieri vi avevamo anticipato l’incontro odierno tra Bepi Pillon e Spinelli a Genova, dopo il mancato accordo con Castori. È lui il favorito per prendere il posto di Roberto Breda a Livorno, con Antonio Filippini nel ruolo di vice. Tutte le altre soluzioni (Gelain in testa) erano e sono alternative, nessuna sorpresa. E per Pillon a Livorno si aspetta solo la fumata bianca.

Foto: zimbio