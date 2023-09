Tutto confermato: LFA Reggio Calabria, ecco Marras e Kremenovic

Doppia ufficialità – e doppia conferma delle nostre anticipazioni- per la LFA Reggio Calabria. Il club amaranto con una nota ha comunicato l’acquisizione dei diritti del MilanKremenovic e dell’esterno Niccolò Marras. Entrambi hanno sottoscritto un accordo biennale: “Kremenovic, nato a Berlino, classe 2002 dopo aver fatto tutte le trafile del settore giovanile dell’Herta Berlino, si trasferisce in Serbia dove veste le maglie di Graficar e Macvs. Il suo arrivo in Italia a Frosinone nel luglio del 2022. A gennaio 2023 lascia l’Italia per trasferirsi fine al termine della stagione alla società NPA Hebar.

Marras, cresciuto nel settore giovanile della Lazio e del Lecce, nella stagione 2021/22 indossa la casacca dell’Arezzo in serie D. Nella stagione successiva firma con la Sambenedettese dove colleziona 27 presenze realizzando quattro reti prima di trasferirsi al Brindisi”.

Foto: Facebook LFA Reggio Calabria