Tutto confermato: Leonardo Cerri alla Juve, contratto depositato

Quasi un mese fa, era il 5 giugno, quando vi raccontammo di un incontro tra Juve e Pescara per Leonardo Cerri, talentuoso attaccante classe 2003. I bianconeri erano favoriti sull’Inter e vi parlammo di un’intesa di massima raggiunta. Intesa certificata con gli accordi definitivi: Cerri va alla Juve per 1,1 milioni più il 50 per cento dell’eventuale futura rivendita. Il contratto è già stato depositato, come si evince dal sito ufficiale della Lega Serie A.