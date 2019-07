Tutto confermato: Lazzari è arrivato a Formello, domani le visite con la Lazio

Manuel Lazzari sarà presto ufficialmente un giocatore della Lazio. Ieri vi abbiamo raccontato come l’esterno avrebbe svolto le visite nella giornata di giovedì (domani), tutto confermato: Lazzari ha da poco ha raggiunto il centro sportivo biancoceleste di Formello, come riportato dallo stesso club biancoceleste sul proprio profilo Twitter, dove ha incontrato i suoi nuovi compagni per la prima volta. E domani è atteso alle visite.

👋🏻 La visita di Manuel Lazzari alla squadra riassunta in un minuto! #CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/djZAzGGFGG — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 10, 2019

Foto: Twitter ufficiale Spal