Tutto confermato: la Reggina annuncia anche Regini e Federico Ricci

Ve ne avevamo parlato in tempi non sospetti, ora sono ufficiali: Federico Ricci e Vasco Regini sono due nuovi giocatori della Reggina. Di seguito i comunicati ufficiali:

Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’U.S. Sassuolo per il trasferimento di Federico Ricci. L’esterno offensivo, classe 1994, approda in riva allo Stretto a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

A Federico un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto.

Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Vasco Regini. Il difensore, classe 1990, approda in riva allo Stretto a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. A Vasco un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto.

Foto: sito Reggina