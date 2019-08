Tutto confermato: la Juve Stabia prende Ricci dal Parma

La Juve Stabia acquista Giacomo Ricci dal Parma in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Della trattativa vi avevamo parlato in esclusiva già martedì 13 agosto, sottolineando come si trattasse di una possibilità concreta. Ora è ufficiale, questo il comunicato del club di Castellammare: “Rendiamo noto di aver acquisito il diritto a ricevere le prestazioni sportive del calciatore Giacomo RICCI, classe ’96, che arriva dal Parma Calcio 1913, con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. L’esterno difensivo sinistro, cresciuto nelle giovanili dell’A.S. Livorno, ha giocato in carriera con le maglie del Parma Calcio 1913, della Pro Piacenza e della Carrarese, formazione con cui è sceso in campo nella passata stagione. Queste le prime dichiarazioni di Ricci al momento della firma sul contratto che lo legherà alle Vespe: «Per me questa è una grande occasione, mi farò trovare pronto dal mister e prometto a tutti i tifosi di giocare sempre con grinta e determinazione». Ricci, che indosserà la maglia nr. 3, si è aggregato alla squadra, agli ordini di mister Caserta“.

Foto: sito ufficiale Juve Stabia