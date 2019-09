Tutto confermato: la Cavese esonera Moriero. E Campilongo…

Ve lo avevamo anticipato ieri, malgrado rumors che volevano Moriero ancora confermato sulla panchina della Cavese dopo un’altra sconfitta. Invece, la svolta è arrivata con il comunicato ufficiale che ha certificato l’esonero di Moriero. Ora non resta che aspettare l’annuncio del sostituto: ieri avevamo dato in pole Campilongo, si tratterebbe di un ritorno, dopo il tentativo non andato a buon fine con Pochesci. E Campilogno è il profilo che già nella giornata di ieri aveva le chance più alte in caso di ribaltone – ormai avvenuto – in panchina.

Foto: sito ufficiale Cavese