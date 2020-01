Tutto confermato: Kurtic al Parma, il centrocampista è arrivato in città

Jasmin Kurtic è arrivato a Parma: il centrocampista sloveno è sbarcato in città negli ultimi minuti, sarò lui il rinforzo per la mediana di Roberto D’Aversa. Un’operazione annunciata da qualche giorno, quando vi avevamo raccontato che l’imminente cessione di Dabo alla Spal avrebbe comportato in automatico il trasferimento di Kurtic al Parma. Lo sloveno, appena arrivato in città, ha salutato così i tifosi gialloblù: “Ci vediamo lunedì”.

Foto: Instagram personale Kurtic