Poco fa il Como ha ufficializzato l’arrivo di Marc-Oliver Kempf, difensore centrale classe 1995 in uscita dall’Hertha Berlino. Va così in porto la nostra esclusiva dello scorso 24 agosto quando era emersa a sorpresa la pista per un esperto specialista che aiuterà la squadra di Fabregas. Adesso c’è anche l’annuncio del Como.

Foto: Instagram Como