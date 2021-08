Tutto confermato: Kean alla Juve, ora è anche ufficiale

Adesso è ufficiale: Moise Kean è il nuovo attaccante della Juventus. Il giocatore lascia l’Everton per ritornare nella squadra dove è cresciuto calcisticamente. Come vi abbiamo raccontato, un solo nome, da giovedì scorso: la trattativa con la Juve è stata immediata con i bianconeri che hanno accettato la formula. Ecco il comunicato ufficiale del club con le cifre dell’affare, i dettagli:

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Everton Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Moise Bioty Kean a fronte di un corrispettivo di € 7,0 milioni, di cui € 3,0 per la stagione sportiva 2021/2022 e € 4,0 milioni per la stagione sportiva 2022/2023. L’accordo prevede l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a € 28,0 milioni, pagabili in tre esercizi. Inoltre, sono previsti premi cumulabili fino a € 3,0 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi”.

Foto: Twitter Juve