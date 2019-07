Tutto confermato: Karamoh al Parma, contratto depositato

Già a gennaio vi avevamo anticipato a sorpresa della trattativa tra il Parma e l’Inter per Yann Karamoh. Nella finestra invernale non c’erano i margini, avendo il giocatore già scelto il Bordeaux. Lo scorso 9 luglio, però, abbiamo parlato di un incontro tra le parti volto a limare gli ultimi dettagli. Adesso, è arrivata anche l’ufficialità: la Lega Serie A ha annunciato il trasferimento di Yann Karamoh dai nerazzurri ai gialloblu, il contratto è stato depositato. Il calciatore francese, in prestito al Bordeaux la scorsa stagione, si trasferisce a titolo temporaneo al club emiliano, certificando di fatto il suo ritorno in Serie A.

Foto: Instagram Personale Karamoh