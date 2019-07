Tutto confermato: Juve, ecco Romero. Resta al Genoa in prestito. Cifre e dettagli

La Juventus ha ufficializzato l’acquisizione di Cristian Romero dal Genoa, confermato quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva a partire dallo scorso 4 gennaio. Il difensore argentino, che ha firmato un contratto fino al 2024 con i bianconeri, resterà in prestito al Grifone per la prossima stagione. Ecco il comunicato con cifre e dettagli dell’affare: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Gabriel Romero a fronte di un corrispettivo di € 26 milioni pagabili in tre esercizi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2024. Contestualmente, Juventus ha sottoscritto con il Genoa un accordo per la cessione temporanea a titolo gratuito fino al 30 giugno 2020 del diritto alle prestazioni sportive dello stesso calciatore con premi a favore del Genoa per massimi € 5,3 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus