Tutto confermato: Jacopo Dall’Oglio è un nuovo giocatore del Palermo

Che Jacopo Dall’Oglio avrebbe vestito la maglia del Palermo lo avevamo anticipato lo scorso 9 agosto e ribadito ieri rivelando anche che la firma sarebbe arrivata oggi. Ora è ufficiale, il centrocampista classe 1992 ha lasciato il Catania per sposare il club rosanero. Ecco l”annuncio:

“Il Palermo comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Jacopo Dall’Oglio. Il centrocampista ex Catania ha firmato un contratto che lo legherà in maglia rosanero fino a giugno 2022. A Jacopo il benvenuto in rosanero da parte del presidente Dario Mirri e da tutto il Palermo FC”.

Foto: Instagram Palermo