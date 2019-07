Il Parma ha comunicato ufficialmente l’acquisto di Roberto Inglese dal Napoli, contratto fino al 2024. Confermato quanto avevano raccontato ieri mattina con l’accordo raggiunto tra le due società: l’attaccante va in Emilia in prestito con obbligo di riscatto, operazione da 20 milioni,. Un grande colpo per il Parma.

Foto. Twitter Parma