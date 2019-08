Il Verona ha praticamente messo a segno un importante colpo per il centrocampo. Si tratta di Sofyan Amrabat, origini marocchine, classe 1996 e in forza al Bruges. Tutto confermato secondo quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva nel pomeriggio. Operazione ormai in dirittura, in attesa degli ultimi passaggi formali.