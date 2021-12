Tutto confermato: il Siena esonera Maddaloni

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi il Siena ha esonerato Massimiliano Maddaloni. Il tecnico paga le ultime prestazioni negative. Ecco il comunicato del club toscano: “Acn Siena 1904 srl comunica di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra il signor Massimiliano Maddaloni ed il suo vice, signor Michelangelo Rampulla. La Società porge ai due allenatori i più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso nella panchina bianconera e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della loro carriera”. Foto: sito ufficiale Siena