Tutto confermato: il Sassuolo esonera Aquilani

09/11/2026 | 16:57:29

In forte discussione (come anticipato) da Sassuolo-Fiorentina di una settimana fa, il club emiliano ha ufficializzato l’esonero di Alberto Aquilani. Questo il comunicato: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro”. Adesso la scelta del sostituto, come già anticipato, in tribuna sabato scorso all’Olimpico c’era Roberto D’Aversa.

Foto: Sito Sassuolo