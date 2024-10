Il Pineto cambia, com’era chiaro fin da sabato scorso in caso di sconfitta contro il Gubbio. E come avevamo raccontato oggi all’ora di pranzo: Mirko Cudini predestinato all’esonero, per la panchina la prima scelta è Danilo Amaolo e si tratterà di un ritorno. Ufficiale la decisione su Cudini, presto arriverà il comunicato sul nuovo allenatore.