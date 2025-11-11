Tutto confermato: il Pescara esonera Vivarini. In arrivo Gorgone

11/11/2025 | 13:35:08

Ieri mattina vi avevamo anticipato che Vincenzo Vivarini era a forte rischio esonero a Pescara. Pochi minuti fa il club abruzzese ha ufficializzato la decisione, ringraziando il tecnico e i suoi collaboratori, nel frattempo la squadra riprenderà oggi pomeriggio gli allenamenti con una seduta a carattere aerobico. Tutto questo in attesa dell’annuncio del nuovo allenatore: come abbiamo svelato nella serata di ieri e ribadito stamattina, Giorgio Gorgone ha vinto la volata con Francesco Modesto.

Foto: Instagram Lucchese