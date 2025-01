Tutto confermato: Guasone è un nuovo difensore della Salernitana

Come anticipato qualche giorno fa, Guasone, difensore classe 2001, dell’Estudiantes, era in Italia in attesa della firma con la Salernitana. Ora il club ha annunciato di averlo acquistato a titolo temporaneo. Questo il comunicato ufficiale:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Club Estudiantes de La Plata per il trasferimento del difensore classe 2001 Juan Cruz Guasone. Il calciatore approda a Salerno fino al 30 giugno 2025 a titolo temporaneo con diritto di opzione.

Cresciuto nel settore giovanile del Patronato, ha esordito in prima squadra il 30 novembre 2020, in occasione dell’incontro della Copa Diego Armando Maradona perso per 1-0 contro l’Huracán. Il 1 gennaio 2023 si trasferisce all’Estudiantes, con cui colleziona 17 presenze e mette a segno 1 rete. Nel gennaio 2024 si trasferisce in prestito al Sarmiento Junin. Dopo aver vinto la Copa Argentina con le maglie di Patronato ed Estudiantes, per la sua prima esperienza in Europa ha scelto la Salernitana.

Guasone ha scelto il 27 come numero di maglia.”

Foto: sito US Salernitana