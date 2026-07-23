Tutto confermato: Grgic è un nuovo calciatore del Bari

23/07/2026 | 10:34:07

Lukas Grgic, centrocampista ex Rapid Vienna, diventa ufficialmente, come vi avevamo anticipato il 16 luglio, un nuovo giocatore del Bari. Contratto fino al giugno del 2028.

Il comunicato della società pugliese: “SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lukas Grgic (17.08.95, Wels, Austria); il centrocampista austriaco ha firmato un contratto fino al giugno ’28 e sarà da subito a disposizione di mister Rastelli e dei nuovi compagni nel ritiro di Roccaraso.

Prodotto della giovanili della sua città natale, fa il suo esordio con la prima squadra del Wels nella stagione ’11-’12, prima di passare all’ SV Wallen dove rimane una stagione collezionando 27 presenze. Dal ’14 al ’17 si afferma in patria nelle fila del Lask con cui conquisterà una Erste League nel campionato ’16-’17. Dopo aver vestito le maglie di Ried (58 pres., 3 gol, 9 assist), WSG Tirol (22 pres., 4 assist) e nuovamente Lask (in totale 77 pres., 7 gol, 5 assist), con cui partecipa all’Europa League ’20-’21, nel gennaio del ’22 firma con l’Hajduk Spalato (47 pres., 2 gol e 5 assist), vincendo due edizioni della Coppa di Croazia prima di trasferirsi al Rapid di Vienna con cui gioca 95 partite (3 gol e 5 assist) togliendosi la soddisfazione di partecipare alla Conference League della passata stagione.

Benvenuto Lukas!”