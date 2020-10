Tutto confermato: gli agenti di Borja Mayoral a Trigoria per chiudere con la Roma

Come anticipato stamattina da As, gli agenti di Borja Mayoral sono arrivati a Trigoria proprio in questi minuti per chiudere il trasferimento del giocatore alla Roma. La formula su cui si sta ragionando con il Real Madrid è un prestito con diritto di riscatto in favore dei giallorossi. Prima, però, Mayoral dovrebbe rinnovare con i blancos considerato che ha il contratto in scadenza nel 2021.

Foto: Marca