Tutto confermato: Fornasier al Trapani. La nota

Michele Fornasier e il Trapani, una pista che vi avevamo anticipato in esclusiva. Ora è anche ufficiale. Questa la nota del club:“La Società Trapani Calcio comunica di avere perfezionato l’ingaggio, con la formula del prestito, del difensore Michele Fornasier. Nato a Vittorio Veneto il 22 agosto 1993, inizia a giocare a calcio nelle giovanili di San Giacomo Veglia, Vittorio Veneto e Conegliano, passando poi nel 2007 alla Fiorentina. Nel 2009 approda al Manchester United, rimanendovi fino al 2013. Rientrato in Italia va alla Sampdoria (dal 2013 al 2015), totalizzando 10 presenze in Serie A. A gennaio 2015 arriva al Pescara (per lui oltre 80 presenze e due reti in quattro stagioni). A gennaio 2019 viene ceduto in prestito al Venezia, sempre in Serie B, con cui totalizza 8 presenze”.

Foto: Sito Trapani