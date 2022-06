Tutto confermato: fine del rapporto tra Oddo e il Padova

Come anticipato ieri sera poco prima delle 21 da Sportitalia, Massimo Oddo non sarà più l’allenatore del Padova. Questo il comunicato del club veneto: “Dopo una attenta e serena riflessione, il Calcio Padova e Massimo Oddo comunicano che non proseguiranno insieme nella prossima stagione. Rimane forte la stima della società nei confronti del tecnico che, insieme al vice Marcello Donatelli, ha guidato la squadra biancoscudata al successo in Coppa Italia Lega Pro ed in finale ai Playoff di categoria dopo una lunga ed intensa rimonta.Auguriamo a Massimo e Marcello le migliori fortune per un prosieguo di carriera sportiva ricco di soddisfazioni”

Foto: sito Padova