Tutto confermato: Empoli, esonerato Bucchi. Ora…

“L’Empoli rende noto di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Cristian Bucchi e i suoi collaboratori.

E’ inoltre comunicato che la seduta di allenamento odierna sarà diretta dal tecnico della Primavera Antonio Buscè”, con questa nota l’Empoli ha annunciato l’esonero di Cristian Bucchi, in bilico da diverse settimane come raccontato. Ora il club di Corsi potrà limare gli ultimi dettagli con Roberto Muzzi, proprio come riferito nelle scorse ore.

Foto: Empoli sito ufficiale