Copione rispettato, Gennaro Tutino è arrivato a Empoli ed è pronto a legarsi al club toscano. Proprio come raccontato a partire dal 2 gennaio e ribadito in maniera netta tre giorni fa. L’Empoli, dopo aver piazzato il colpo Ciciretti, accoglie Tutino e aspetta La Mantia per comporre un super reparto offensivo.