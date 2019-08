Tutto confermato: Elizalde e Tascone dal Pescara al Catanzaro

Che si fosse trovata un’intesa totale, ve lo abbiamo svelato in esclusiva già martedì 13 agosto. Ora è anche ufficiale: Edgar Elizalde e Simone Tascone si trasferiscono dal Pescara al Catanzaro. I due giocatori arrivano in Calabria con la formula del prestito secco. Questo il comunicato del club abruzzese: “La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Unione Sportiva Catanzaro 1929 per la cessione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive del centrocampista classe ’97 Simone Tascone e il difensore classe ’00 Edgar Elizalde“.

Foto: sito ufficiale Catanzaro