Tutto confermato: Dermaku al Lecce, ora è ufficiale

Colpo in difesa per il Lecce che, come vi avevamo anticipato giorni fa, ha definito l’ingaggio del difensore Dermaku dal Parma. Ecco il comunicato ufficiale del club salentino:

“L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kastriot Dermaku dal Parma Calcio. Il difensore albanese ha siglato un accordo di tre anni”.

Foto: Sito Lecce