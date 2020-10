Tutto confermato: Dell’Agnello al Foggia, è ufficiale

Come anticipato dalla nostra redazione, l’attaccante Simone Dell’Agnello è un nuovo giocatore del Foggia.

Questo il comunicato del club e le prime parole del giocatore: “Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver provveduto al tesseramento del calciatore Simone Dell’Agnello. Centravanti livornese classe 1992, Simone cresce nel settore giovanile dell’Inter arrivando anche in prima squadra (2010/11), prima di iniziare a girare l’Italia vestendo diverse maglie, tra le quali Sudtirol, Barletta, Savona, Livorno (dove vince il campionato), Cuneo (circa 100 presenze e 15 gol) e Como, dove disputa la sua unica stagione in D collezionando 29 presenze mettendo a segno 10 gol, con grande continuità. L’ultima stagione Simone la vive ad Arezzo, ma non è molto fortunata a causa di alcuni infortuni che ne hanno condizionato l’intero campionato. Una stagione negativa da mettersi alle spalle, con la maglia rossonera addosso”.

“Vengo a Foggia con un anno di ritardo, visto l’interesse passato ma con una gran voglia di riscattarmi. Ho vissuto una stagione difficile lo scorso anno e giocare allo Zaccheria è la medicina migliore per mettere da parte tutti i problemi. Non vedo l’ora di scendere in campo e mettermi al servizio di squadra e staff, voglio fare una grande stagione con questa maglia e regalare gioie ai nostri tifosi”.