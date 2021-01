Tutto confermato: Del Pinto va dal Benevento alla Reggiana

Ve lo avevamo anticipato ieri sera, ora è ufficiale. Lorenzo Del Pinto, in scadenza di contratto con il Benevento, è un nuovo centrocampista della Reggiana. Ne dà conferma il club sannito, questo il comunicato: “Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con l’AC Reggiana per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del giocatore Lorenzo Del Pinto. Il club giallorosso ringrazia il calciatore per gli anni vissuti insieme, per l’impegno, la professionalità e il senso di appartenenza dimostrati alla Squadra e alla Città. A Lorenzo auguriamo le migliori fortune personali e professionali”.

foto: Logo Reggiana