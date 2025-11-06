Tutto confermato: De Rossi nuovo allenatore del Genoa

06/11/2025 | 13:09:35

Ora è ufficiale: come vi avevamo anticipato nelle scorse giornate, il Genoa C.F.C. ha scelto Daniele De Rossi come nuovo tecnico della prima squadra.

Questo il comunicato del club:

“Genoa CFC comunica di aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini.

La presentazione ai media con Diego Lopez, chief of football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori”.

Foto: X Genoa