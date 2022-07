Tutto confermato: Damiani è un nuovo giocatore del Palermo

Il Palermo neo promosso in Serie B piazza il colpo in difesa e come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, acquista dall’Empoli Samuele Damiani a titolo definitivo. Il calciatore è tornato al club rosanero dopo la stagione in prestito. Dunque riscatto ufficializzato sul sito del club.

“Il Palermo comunica di avere acquisito a titolo definitivo dall’Empoli le prestazioni sportive di Samuele Damiani. Il centrocampista si è legato al club rosanero fino al 30 giugno 2026”.

Foto: Instagram palermo