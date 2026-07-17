Tutto confermato: Cuenca nuovo giocatore del Como

17/07/2026 | 17:07:31

Il Como ha annunciato l’arrivo di Cuenca, come vi avevamo anticipato sulle colonne di Sportitalia, il comunicato ufficiale: “Como 1907 è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo del difensore spagnolo Andrés Cuenca dal FC Barcelona. Il difensore classe 2007 ha firmato un contratto fino al 2030.

Cuenca si è sviluppata attraverso le accademie di Avejoe, Villafranca, Córdoba e Siviglia prima di unirsi a La Masia di Barcellona nel 2019.

Ha rappresentato il Barcellona in tre campagne della UEFA Youth League e ha giocato un ruolo importante nella vittoria del titolo 2024/25, segnando in finale nella partita vinta dall’Under 19 contro il Trabzonspor per 4-1. Dopo essere diventato un titolare fisso del Barcelona Atlètic, ha fatto il suo debutto in prima squadra nella UEFA Champions League contro lo Young Boys nel 2024. Ha trascorso la seconda metà della stagione 2025/26 in prestito allo Sporting Gijón.

Difensore solido e fisicamente dotato, sicuro nel possesso palla, Cuenca ha rappresentato la Spagna dalle nazionali giovanili Under-15 all’Under-20. La sua esperienza internazionale include i Mondiali FIFA Under-17 e Under-20, nonché i Campionati Europei Under-17 e Under-19. Più recentemente, ha contribuito alla vittoria della Spagna nel Campionato Europeo Under-19 UEFA del 2026.

L’allenatore Cesc Fàbregas ha dichiarato: “Andrés Cuenca è un giovane difensore dotato di grande tecnica, energia e forza. Ha compiuto un importante percorso nel settore giovanile blaugrana e ha esordito in prima squadra in UEFA Champions League. Difensore moderno, a suo agio con la palla tra i piedi e sicuro di sé. Crediamo che possa crescere significativamente all’interno del nostro progetto e siamo lieti di dargli il benvenuto a Como.”

Parlando del suo trasferimento al Como 1907, Cuenca ha dichiarato: “Sono davvero felice di entrare a far parte di questo club e non vedo l’ora di giocare la mia prima partita con questa maglia. La mia prima impressione è stata molto positiva. Como è una città bellissima che mi ha fatto un’ottima impressione e tutti al club mi hanno fatto sentire il benvenuto. Credo che ci aspetta una stagione fantastica e darò il massimo ogni giorno per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi”.

foto sito como