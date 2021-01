Tutto confermato: Crimi alla Reggina, Marcucci alla Virtus Entella

Come anticipato ieri , sono arrivati i comunicati ufficiali per lo scambio Crimi-Marcucci tra Reggina e Virtus Entella,vestirà granata eandrà a Chiavari:

Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con la Virtus Entella per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Marco Crimi. Il centrocampista si trasferisce in riva allo Stretto sino al 30 giugno 2022. Nato a Messina il 17 marzo 1990, Marco cresce nelle giovanili del Messina. Nella stagione 2008/09 i giallorossi cedono il suo cartellino in prestito all’Igea Virtus (Lega Pro, Seconda Divisione), squadra con cui disputa complessivamente 24 partite, mettendo a segno 3 reti. Svincolato al termine della stagione, Marco sceglie Bari. Disputa un buon campionato Primavera, arrivando a esordire tra i pro in massima serie (3 presenze). Sul gong del calciomercato, a gennaio 2011, si trasferisce al Grosseto, Serie B, in prestito con diritto di riscatto. Saranno 80 le gare giocate al termine della sua esperienza toscana. L’estate 2013 è quella del suo passaggio a Latina. Due anni importanti, con 76 presenze, 4 gol e 9 assist, che gli valgono la chiamata del Bologna. Una sola presenza in massima serie con i rossoblù, prima del trasferimento al Carpi. Con i biancorossi Marco gioca un campionato di A e uno di B, scendendo in campo in 41 occasioni, siglando una rete e fornendo 3 passaggi decisivi. Dopo la parentesi Cesena, nella stagione 2017/18 viene acquistato dalla Virtus Entella. In Liguria, la prima annata, gioca 38 partite, condite da due marcature e 2 assist. La Virtus retrocede a fine anno e il centrocampista passa in prestito allo Spezia. Al termine dell’esperienza in bianconero, Marco fa ritorno a Chiavari.