Tutto confermato: Cocetta è un nuovo giocatore del Bari

24/07/2026 | 10:08:03

Come vi avevamo anticipato lo scorso 20 luglio, il Bari ha definito l’acquisto di Niccolò Cocetta dal Crotone. L’ufficialità è arrivata pochi istanti fa.

Ecco il comunicato dei pugliesi: “Il difensore classe ’03 a titolo definitivo dal Crotone.

SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’FC Crotone i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Cocetta (19.12.03, San Daniele del Friuli); il difensore ha firmato un contratto fino al giugno ’31 e sarà da subito a disposizione di mister Rastelli nel ritiro di Roccaraso.

Prodotto del settore giovanile dell’Udinese, l’aitante difensore centrale, debutta proprio con la maglia dei friulani nel ’23, nel corso della sfida di campionato contro la Juventus. Dopo aver maturato esperienza in Lega Pro con la maglia della Turris (30 pres., 2 gol), nell’ultima stagione ha trovato continuità di rendimento vestendo per 33 volte la maglia del Crotone (in totale 38 presenze con i rossoblù).

Benvenuto Niccolò!”

Foto: Sito Bari