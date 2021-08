Tutto confermato: Cianci passa dal Sassuolo al Catanzaro

È ufficiale: Pietro Cianci, classe 1996, è un nuovo giocatore del Catanzaro. Proprio come vi avevamo anticipato ieri, quando vi abbiamo parlato di un’operazione praticamente conclusa tra il club calabrese e il Sassuolo, squadra che aveva acquistato l’attaccante dal Teramo. Un importante colpo di mercato per il Catanzaro, che ha allestito una squadra molto ambiziosa per la Serie C.

Foto: Instagram Catanzaro