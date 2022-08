Tutto confermato: Cesare Casadei è ufficialmente del Chelsea

Il centrocampista classe 2003 Cesare Casadei, come anticipato nei giorni scorsi, è un nuovo calciatore del Chelsea. In questi minuti è apparsa una nota ufficiale sul sito del club inglese, giunta dopo la firma da parte del giocatore italiano su un contratto che lo lega ai Blues per le prossime sei stagioni. Vi avevamo parlato lo scorso 16 agosto di un’operazione ormai in chiusura. Nelle casse dell’Inter, 15 milioni di euro più 5 di bonus. “Welcome to Chelsea, Cesare Casadei!”, si legge sul profilo Twitter del Chelsea.

Foto: Twitter Chelsea