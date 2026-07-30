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Tutto confermato: Castro è un nuovo giocatore della Roma. Indosserà la numero 9

30/07/2026 | 12:52:54

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Come anticipato lo scorso 24 luglio, la Roma aveva inserito Santiago Castro nella lista degli obiettivi per il centravanti. L’operazione si è sbloccata per 35 milioni più eventuali bonus e adesso è anche arrivata l’ufficialità. L’argentino ha scelto la numero 9.

Il comunicato dei giallorossi: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Santiago Tomàs Castro dal Bologna FC

L’operazione si conclude con l’acquisto a titolo definitivo.

L’attaccante, classe 2004, ha vestito le maglie di Bologna e Vélez Sarsfield. Con i rossoblù ha giocato 105 partite e segnato 22 gol.

Ha scelto la maglia numero 9.

Benvenuto a Roma, Santiago!”

Foto: Sito Roma