Tutto confermato: Castro è un nuovo giocatore della Roma. Indosserà la numero 9
30/07/2026 | 12:52:54
Come anticipato lo scorso 24 luglio, la Roma aveva inserito Santiago Castro nella lista degli obiettivi per il centravanti. L’operazione si è sbloccata per 35 milioni più eventuali bonus e adesso è anche arrivata l’ufficialità. L’argentino ha scelto la numero 9.
Il comunicato dei giallorossi: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Santiago Tomàs Castro dal Bologna FC
L’operazione si conclude con l’acquisto a titolo definitivo.
L’attaccante, classe 2004, ha vestito le maglie di Bologna e Vélez Sarsfield. Con i rossoblù ha giocato 105 partite e segnato 22 gol.
Ha scelto la maglia numero 9.
Benvenuto a Roma, Santiago!”
Foto: Sito Roma