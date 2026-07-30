Tutto confermato: Castro è un nuovo giocatore della Roma. Indosserà la numero 9

30/07/2026 | 12:52:54

Come anticipato lo scorso 24 luglio, la Roma aveva inserito Santiago Castro nella lista degli obiettivi per il centravanti. L’operazione si è sbloccata per 35 milioni più eventuali bonus e adesso è anche arrivata l’ufficialità. L’argentino ha scelto la numero 9.

Il comunicato dei giallorossi: “L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Santiago Tomàs Castro dal Bologna FC