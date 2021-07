Tutto confermato: Castorani all’Ascoli, è ufficiale

Come anticipato cinque giorni fa, mancava davvero solo l’ufficialità per Manuele Castorani all’Ascoli. Il centrocampista arriva dalla Virtus Francavilla. Per lui un contratto fino al 2024. Questa la nota ufficiale del club:

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver definito l’acquisizione di Manuele Castorani dalla Virtus Francavilla fino al 30 giugno 2024. Toscano di Cecina, nato il 7 ottobre 1999, Castorani è un centrocampista cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli. Dopo le esperienze in Serie D con Ponsacco e Ligorna, nel gennaio del 2019 viene acquistato dalla Virtus Francavilla, club di provenienza, con cui colleziona 8 presenze nella seconda parte di stagione fra campionato e playoff e 34 presenze nella s.s. 2020/21 fra Coppa Italia e campionato. E’ con la maglia dei brindisini che dà il meglio di sé anche a livello realizzativo, mettendo a segno il primo gol fra i professionisti contro la Vibonese e collezionando a fine stagione 6 marcature, utili alla squadra per il raggiungimento della salvezza.

Il Club bianconero accoglie Manuele con un caloroso benvenuto“.

Foto: Sito ufficiale Ascoli