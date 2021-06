Il Perugia ha ufficializzato Mirko Carretta come abbiamo anticipato. Il club promosso in Serie B ha preso l’attaccante per due stagioni, la notizia era nell’aria con l’accordo trovato nelle ultime ore. Ecco il comunicato: “AC Perugia Calcio comunica l’arrivo in biancorosso di Mirko Carretta: il giocatore classe 1990 ha firmato un contratto con il Club fino al 30 giugno 2023”.

Foto: Twitter Perugia