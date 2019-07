Ciccio Caputo al Sassuolo: tutto confermato, una trattativa che vi abbiamo raccontato passo dopo passo in esclusiva. L’attaccante ormai ex Empoli firmerà un contratto triennale, oggi è il giorno delle visite. Caputo resta in Serie A, premio meritato dopo il suo rendimento anche nell’ultima stagione.

Foto Twitter Empoli