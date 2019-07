Tutto confermato: Camporese al Pordenone. Contratto depositato

Il 4 luglio vi avevamo parlato in esclusiva di un Pordenone scatenato che aveva chiuso, tra gli altri, l’acquisto del difensore centrale Michele Camporese. L’ufficialità è arrivata dalla Lega Serie B, che ha comunicato che il contratto del classe 1992, in arrivo a titolo definitivo e a parametro zero dal Foggia, è stato depositato. A confermarlo è stata anche la società tramite un comunicato: “Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del difensore Michele Camporese. Il calciatore, classe ’92, ha firmato un contratto fino al giugno 2021 (con opzione per il terzo anno). Camporese, difensore centrale abile in particolare nel gioco aereo e in fase di impostazione, è reduce da un biennio in serie B con il Foggia. Cresciuto nella Fiorentina, con cui ha disputato 16 gare in A, il calciatore ha vestito anche le maglie di Cesena, Bari, Empoli e Benevento. Complessivamente ha collezionato 141 presenze fra Serie A e B”.

Foto Twitter Pordenone