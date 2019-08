Tutto confermato: Brugman al Parma. Al Pescara Brunori, Pavone e Martella

Una settimana fa vi avevamo raccontato in esclusiva del forte interesse dell Parma per Gaston Brugman del Pescara. Un’operazione perfezionata domenica, con l’uruguaiano ai crociati e Brunori al Delfino più un conguaglio vicino ai due milioni. Ora è arrivata anche l’ufficialità: Brugman in prestito con obbligo di riscatto al Parma, mentre al Pescara vanno Brunori (titolo temporaneo con obbligo di riscatto), Pavone e Martella (prestito secco). Questa la nota del club: “La Società Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto di Gastón Brugman Duarte (Rosario – Uruguay, 7.9.1992) dal Delfino Pescara 1936. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 30.6.2022. Contestualmente il Parma Calcio 1913 comunica la cessione a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto del giocatore Matteo Brunori e la cessione a titolo temporaneo annuale dei giocatori Alessandro Martella e Fabian Pavone al Delfino Pescara 1936”.

Foto Twitter Parma